春節食品選購 衛生局教十大秘技

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為保障民眾春節期間食品衛生安全，新竹市衛生局推出「春節食品聰明選購十大秘技」，教民眾如何挑選衛生、安全的年貨，讓民眾為自己和家人的健康把關。

竹市府衛生局今天舉辦「聰明選購年貨很簡單，食在安心健康過好年」，與民眾分享食安「武功心法」，掌握春節食品如何聰明選購「十大秘技」，介紹年節常買的食材，並教導民眾選購時的注意事項，為自己和家人的健康把關。

竹市衛生局長何秉聖表示，「十大秘技」包括選擇包裝完整的產品、注意品名、產地及有效日期、食品標示，生鮮、加工肉品應選購優良認證，選擇天然食材為佳，金針、蝦米、竹笙等乾貨要觀色聞味，適量購買確保新鮮，依產品包裝建議保存處理，也應注意販售場所衛生環境，並秉持少鹽、少油、少糖，以保健康。

何秉聖說，每年過年家中都會採買金針，金針又稱忘憂草，代表用嶄新心情迎接新的一年，和家人一起忘記煩惱，他提醒民眾在烹煮前，可先用溫水浸泡或川燙，減少二氧化硫等殘留。

另外，吃核桃代表「闔家平安」，是年節的應景食品，應注意帶殼完整、鹽份低，且因熱量高，也提醒民眾別吃太多。

衛生局表示，已針對轄內年節應景食品進行抽驗，包括傳統市場、大賣場等，抽驗生鮮蔬果、網購年菜、火鍋肉片、香菇等年節食品共28件，驗結果均與規定相符，抽驗結果公布於衛生局網站http://dep.hcchb.gov.tw/。1060119

(中央社)