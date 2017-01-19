119消防節 竹市打火弟兄捐熱血

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今天是119消防節，新竹市消防局召集消防及義消弟兄，挽袖捐出熱血，創下桃竹苗地區連續10多年捐血車當日最高捐血紀錄。

竹市消防局表示，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們鬥陣捐出熱血，希望藉此帶動捐血熱潮。

消防局說，119消防節當天捐血活動自西元2005年舉辦以來，已連續多年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄。

「民眾的逃生口就是打火弟兄的救災入口」市長林智堅表示，每一位消防人員都是重要的城市英雄，今天是1月19日消防節，他感謝這座城市裡的消防、義消弟兄們，共同守護市民生活安全。

義消總隊長鄭宏輝說，消防、義消同仁及民間救難團體志工除了平日執行各項救災救難工作外，更發揮高度愛心，在農曆春節期間血庫最缺血時期，擴大辦理捐血活動，更具有救災救難象徵意義，「因為有健康本錢，所以救人助人是一種善行，更是一種福氣」。1060119

(中央社)