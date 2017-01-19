美陸戰隊F-35B匿蹤戰機部署第1島鏈

美國陸戰隊今天宣布，其所屬於的2架F-35B匿蹤戰機，已經飛抵位於日本山口縣的美陸戰隊岩國航空基地。這是此型第5代戰機首次海外部署，位置即在第一島鏈。

這批F-35B是於10日從亞利桑那州育馬陸戰隊航空基地出發前往日本。

F-35B具備不易被雷達偵測的匿蹤功能，也具備垂直起降能力。美陸戰隊計劃在岩國航空基地部署16架這型戰機。

根據美陸戰隊今天發布的資料，18日傍晚2架F-35B飛抵岩國基地。根據計畫，元月共有10架飛抵岩國，8月再進駐6架飛抵。

美國國防部基於重視亞洲的戰略，將最新型軍備優先部署在亞太地區，這是美國首度將陸戰隊的F-35B首度部署於美國境外。陸戰隊計劃以F-35B戰機逐步取代F/A-18大黃蜂戰鬥攻擊機、以及AV-8B Harrier II獵鷹式攻擊機。

F-35是美國航太大廠洛克希德馬丁公司所研發生產，分為A、B、C等3個構型，A Model是主要供空軍操作的陸基戰鬥機；B Model具備短場、垂直起降能力，美陸戰隊即操作B構型；C Model是海軍操作的航空母艦艦載戰鬥機。

日本防衛省認為，美國將最現代化、高能力的裝備部署於日本，可加強美日同盟所具有的遏阻力，有助於日本及亞太地區的安定。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）計劃生產的2443架F-35戰機，研發與採購總價高達3790億美元，現已是史上最貴的飛機，其成本還可能更進一步攀升。

川普12月下旬在推特暗示，洛馬競爭對手波音公司一款較舊型的戰機，能做為另一個較便宜的選項。川普在推特寫道：「基於洛克希德馬丁的F-35的龐大經費和經費超支，我已要求波音報價相仿的F-18超級大黃蜂！」

洛馬執行長休森（Marillyn Hewson）隨即表示，她已和川普談過話，並向川普保證，她已聽到對方所傳達關於降低F-35成本「高分貝且清晰」的訊息。1060119

(中央社)