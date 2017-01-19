空汙嚴重 臨汾市長遭陸環保部約談
中國大陸山西省臨汾市2016年空氣品質6項監測指標都不降反升，大氣環境品質連續兩年呈現惡化趨勢。臨汾市市長劉予強今天遭大陸環保部約談。
新華社報導，大陸環境保護部約談劉予強，督促臨汾市儘快遏制大氣環境品質惡化趨勢，對長期超標違法排汙的企業堅決按環境保護法要求，按日連續處罰。
約談指出，臨汾對問題未整改到位，部分問題甚至更加嚴重，加劇冬季大氣汙染程度。2016年入冬以來，全市大氣環境品質持續惡化，尤其是二氧化硫濃度均值嚴重超標。但臨汾市未及時向社會發布預報預警，也未採取有效的針對性控制措施，應對工作被動。1060119
(中央社)
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