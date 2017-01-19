資深藝人齊聚一堂慶新年 陳松勇一拳趕跑酒醉鬧事者

陳松勇雖已一眼看不見，仍保持樂觀心態。(中視提供)

石峰愛戲成痴，表示健康好管仍會接戲。(中視提供)

李志希透露拍瓊瑤戲一字一句都得精準。(中視提供)

中視主辦的「106年關懷演藝人員春節聯歡餐會」，今（19）日邀請到近400位資深藝人齊聚一堂，共同迎接新的一年，包括金鐘影帝常楓、金馬影帝陳松勇、演藝圈的知名雙胞胎兄弟李志希李志奇、以及之前中視八點檔自製大戲《多桑@純萃年代》中，演出高記醬油世家的大家長石峰阿公。

石峰阿公在《多桑》宣傳期間，因心臟健康因素開刀、也在家休養的一段時間，無法隨著劇組宣傳，今天特地來參加關懷資深藝人餐會，他在受訪表示：「最近身體有比較好了，醫生有叮嚀要多休息、多運動、多吃營養，還希望我不要再接戲了。」但石峰大哥說之後如果身體狀況好還是有可能再接戲，最近剛好有人要找他拍電影，等看到劇本如何再考慮要不要接。

石峰大哥來參加餐會覺得非常開心，還看到多年好友石英大哥，他說：「以前電視台拍戲如果找石英就不會找他，讓外人覺得我們有心結，王不見王，其實我們很希望可以一起拍戲」，也在現場向中視提出建言，希望中視能夠同時找他們一起接戲促成「雙石連線」、「英峰連線」。

而金馬影帝陳松勇因腰椎跌倒受傷尚未康復，今年仍坐著輪椅進場，已經一隻眼睛看不見的他笑說：「沒關係，這樣眼前就都會是美好的事物。」和往年一樣自備高粱酒到現場，他表示因為心情好才喝，更爆料曾遇過酒醉鬧事的人一直碰他，他不斷地推開，對方又一直黏上來，陳松勇現場大拳一揮說：「一拳下去！對方就不敢再惹我了！」

於知名瓊瑤戲劇《梅花三弄》飾演鬼丈夫的李志希，儘管年過五十，近期仍在台灣戲曲學院進修，談到以前的《梅花三弄》與現在戲劇的差別，他說：「瓊瑤的戲，一字一句台詞都要非常斟酌小心，哪個字要在哪個地方落淚，都是經過設計的！」

對於現在台灣的戲劇，他感慨的說：「因為現在年輕的演員大多不是科班出身，所以在演出上『不夠專業』，沒有演活劇中的角色，反而都是在演自己。」談到對於藝術的熱愛，李志希眼眶泛紅、激動落淚表示，自己真的非常熱愛藝術！

為了讓台灣的影視圈能蓬勃發展，文化部將在今年成立「影視投融資專案協力辦公室」，希望能帶領台灣影視圈進軍國際，而關懷演藝人員基金會董事長趙善意表示，今年春節特地邀請資深藝人來演出特別節目，在老三台輪流播出，讓資深藝人能有一個機會再次出現在螢幕上。

資深藝人春節特別節目《金雞鴻運旺 群星嘉年華》三台播出時段：

中視 1月29日(週日)年初二 經典台20:00

台視 1月30日(週一)年初三 綜合台20:00

華視 1月31日(週二)年初四 主頻15:00

(時報周刊)