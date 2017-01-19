邀陳德銘訪金門 陸委會籲陸勿錯失良機

陸委會發言人邱垂正19日呼籲大陸，應採取具體行動克服困難，才不會錯失兩岸溝通的良機。(陳君碩攝)

海基會董事長田弘茂18日公開邀請海協會長陳德銘訪問金門，盼化解兩岸僵局，不過陸方仍重申九二共識，陸委會發言人邱垂正19日在例行記者會上表示，邀訪是一種善意的表示，突破兩岸僵局是雙方共同責任，大陸應採取具體行動克服困難，才不會錯失良機。

邱垂正重申政府兩岸立場，認為陸方應務實理解我方主張，不預設政治前提，讓雙方透過務實溝通正常往來，尋求兩岸可能的共同認知和可能空間；他強調邀訪是一種善意的表示，突破兩岸關係的僵局，是兩岸共同責任，大陸應採取具體行動克服困難才不會錯失良機。

邱垂正表示，海基會將持續向海協會釋出善意，希望早日恢復兩岸兩會協商機制交流運作。

海協會負責人18日對於田弘茂的邀訪表示，台灣方面和海基會應當十分清楚造成當前兩岸關係陷入僵局和兩會協商聯繫機制停擺的癥結是什麼。不解決是否承認九二共識這個雙方互動的基礎問題，講再多的話，對化解僵局都是沒有意義的。

(旺報)