消防署長陳文龍：年金改革 總統允諾消防人員另案考量

行政院長林全親自出席頒獎。（葉書宏攝）

行政院長林全親自出席頒獎。（葉書宏攝）

消防署長陳文龍致詞。（葉書宏攝）

消防署今（19日）舉辦105年全國消防、義消、防火宣導及救護志工等「鳳凰獎」楷模表揚活動，共有69名楷模獲獎，行政院長林全親自出席頒獎，感謝他們對於社會的付出。消防署長陳文龍指出，消防人員相當關心年金改革問題，總統蔡英文有允諾消防人員會另案考量。

台南維冠大樓倒塌案件中，救出受困61小時的8歲女孩，並在電視媒體上獲得「思樂冰叔叔」稱號的高雄市政府消防局劉忠恩中隊長；新北市義消總隊海山義消分隊幹事曹文財在八仙粉塵爆燃案中，實際前往參加救援行動，將大量患者於第一時間作妥善處置，並協助將患者送上救護車，在最短的時間將所有患者分別安置到醫院

當選「鳳凰獎」楷模共計69名，其中30名消防楷模、30名義消楷模、6名防火宣導楷模及3名救護志工楷模，他們是在全國1萬多名消防同仁、3萬多名義消人員、6千多名婦宣姐妹及3千多名救護志工朋友中脫穎而出，對於災害防救及消防工作有特殊優良事蹟，足堪「鳳凰獎」楷模。

林全指出，救人救災需要非常大的勇氣與智慧，智慧背後代表專業，民眾第一時間遇到危害想到的就是119，他們為社會帶來安定的力量，扮演相當重要的角色，受到社會尊敬。

消防署指出，「鳳凰獎」象徵著消防最高榮譽，希望每位得獎人都能記住這份榮耀及掌聲中所包含之期許及付託，充分發揮「鳳凰獎」浴火重生、聞聲救苦救難之精神，共同為消防事業創造美好的願景，朝著無傷亡、無災損及無災害的三無目標向前邁進。

(中時)