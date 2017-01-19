山老鼠盜挖七里香 保七六大逮4嫌

保七六大在水里山區破獲山老鼠盜挖七里香。（沈揮勝翻攝）

遭盜挖的七里香植株。（沈揮勝翻攝）

嫌犯作案工具。（沈揮勝翻攝）

保安警察第七總隊第六大隊南投分隊員警18日接獲情資，指水里鄉二坪地區有盜伐情事，隨即由該大隊南投分隊、南投縣政府警察局集集分局及南投林區管理處水里工作站人員會同埋伏查緝；昨晚6點在1614營造保安林地，發現60歲李姓男子、36歲李姓男子、68歲陳姓男子，以及57歲因違反森林法通緝中的吳姓嫌犯，以自備柴刀、鏟子、絞盤等工具盜挖七里香4棵及森林副產物九股藤1.56公斤，當場將4人逮捕並查扣贓證物，依違反森林法及刑法竊盜等罪移送臺灣南投地方法院檢察署偵辦。

(中時)