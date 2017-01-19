普濟殿試燈 1500盞燈海打造全台最大自辦燈會
連辦5年的中西區普濟殿花燈已是全台最大民間自辦燈會，今年擴增至1500盞已全數掛出，18日晚間試燈，一片燈海點亮廟埕與周邊巷弄，令人驚艷，廟方22日舉辦點燈儀式，燈展為期1個月。
普濟燈會是台灣自辦燈節中最具規模者，每盞燈的彩繪由學校國小至大學的學生擔綱，強調在地文化與創意的生活美學，與一般聘請匠師或是直接購買商業販售成品的燈會，有相當差異。今年點燈儀式更結合大成國中與大光國小的傳統藝陣表演。
《普濟燈會》開辦第一年就成了網路打卡熱門景點， 今年以《佇廟口點燈》為主題擴大規模舉辦，彩繪燈籠比賽吸引台北、宜蘭、高雄的學校加入，收到許多極具創意與巧思的彩繪燈籠作品報名參加。
目前1500盞彩繪燈籠已掛出，從廟內延伸至周邊巷道，點燈儀式暨頒獎典禮22日晚7時舉辦，預計燈展為期一個月。
除了燈會，今年將有南方影展、手手市集加入、並有池王爺加持的門神年畫拓印、古童玩、煮椪糖、DIY摺紙等體驗活動，民眾在浪漫的燈海下漫步賞燈，還可以邊參加活動。
(中時)
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