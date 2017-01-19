工會釀春節休假 台鐵：有訓練替代人力

台鐵產業工會將發起春節除夕到初三依法休假，目前有近千人響應，台鐵今天表示，有訓練替代人力，都是合格列車長，務必確保春節疏運暢通。

台鐵產業工會今天到總統府前抗議，將發起春節除夕到初三依法休假，目前預計已經號召近千人響應，雖然不致癱瘓台鐵，但是班距恐被拉長，班次也可能減少。

對此，台鐵表示，若是真的有千人在春節疏運期間依法休假，那麼春節疏運勢必受影響，已經訓練替代人力，至少都受過3個月的訓練，上線前也會有10至14天的見習，是合法列車長，務必力求春節疏運順利。1060119

(中央社)