缺錢繳機車貸款 男子搶超商店長

我要評比

台北市南京東路的台灣銀行外發生搶案，今天下午一名超商店長帶著新台幣70萬元準備到台銀存錢時，李姓男子上前搶錢，店長跑到銀行內喊搶劫，保全把李男壓制，帶回警局偵訊中。

台北市警局松山分局調查，這間超商定期會將當天營業額存入台銀中崙分行，20歲的李姓男子早就鎖定。

李男今天下午3時左右眼見超商店長帶著裝滿70萬元現金包準備前往台銀存錢，他見機不可失，以辣椒水攻擊店長後，欲搶走裝錢包包，店長一路往銀行方向跑去並大喊「搶劫」，保全聽到後立即上前制止李男。

李男向警方供稱，自己因為缺錢繳機車貸款，才會搶劫。警方目前還在深入了解有無其他犯案動機。1060119

(中央社)