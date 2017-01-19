港前財長宣布參選特首 大打愛國主義牌

香港前財政司司長曾俊華今天宣布參選下屆行政長官（特首），他在參選宣言中大打「愛國主義牌」。

曾俊華下午舉行記者會並發表參選宣言，他說，參選的三大理念是「信任」、「團結」、「希望」。

他說，今天的香港，最急切的就是要建立信任、團結社會、重燃希望，因為如果社會無信任，香港人不團結，年輕一代不能對未來抱有希望，「即使我們如何努力，我們都不可能一起看見一個更好的香港。」

他也具體談到對房地產政策和醫療系統的看法。

但在通篇講稿中，曾俊華以更顯著的篇幅談及他的國家和民族感受。

他說，他14歲就跟父母移民到美國紐約，60年代在美國的生活，好像好萊塢電影裏面的情節，華人和少數族裔，尤其是年輕的移民，實在過得不容易。

這令他理解到，為什麼海外華僑更加體會團結的重要，更加重視中國人的身分。

他又說，他自小習武，當年在美國曾經因為有人在他面前侮辱中國人而跟人打架。

曾俊華說：「如果我們不想被人歧視，我們就必須自強，但民族不強大，國家不發達，就連海外遊子都不容易抬起頭做人。」

接著，曾俊華提到，70年代保釣運動席捲全球，美國的華僑特別是年輕的一代，尤如被當頭棒喝，他和朋友都參加了保釣運動，也自此思考是否應該回國。

他說：「貢獻自己，服務同胞，報效祖國，一直是我作為公僕的信念。」

曾俊華又說，「香港的發展離不開祖國的支持」，「我們愛國，不只是因為國家現在是全球數一數二的強國，是世界經濟的火車頭，能夠讓香港穩坐快車，邁向更好的未來……」

他接著批評「港獨」說，「今天那些極少數是非不分，妄言要搞『港獨』的人，我想知道他們憑什麼去否定我們的歷史，侮辱香港人的感情？」

他說：「任何一座偉大的城市，背後都一定有一個強大的國家。沒有英國，就不會有倫敦；沒有美國，就不會有紐約。香港可以變得更好，正是因為我們背後擁有一個正在迎接偉大民族復興的祖國。」

到目前為止，已宣布參選的人除了曾俊華外，還有前政務司司長林鄭月娥、前保安局局長葉劉淑儀和退休法官胡國興。

在以上幾人中，曾俊華是唯一顯著打出「愛國民族牌」的人。1060119

(中央社)