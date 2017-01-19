劉德華墜馬 林志玲：正能量是最好的藥

香港藝人劉德華在泰國拍攝廣告從馬背摔下盤骨撕裂傷。曾拍廣告墜馬受傷的藝人林志玲今天說，「正能量是最好的藥」，劉德華意志力非常強，一定會好，並大喊「華哥加油」。

劉德華17日在泰國拍攝廣告時發生意外，從馬背上摔下來，造成盤骨撕裂傷，已搭乘醫療專機返回香港治療。

林志玲下午在台北出席代言活動時說，有透過劉德華經紀人慰問情況，經紀人回覆「安好」，坦言剛得知消息時非常擔心、震驚及難過，但劉德華意志力非常強，一定會好起來，現在最需要空間靜養，「正能量是最好的藥，相信自己會好起來」。

她表示，確實有回想起墜馬受傷一開始的慌張，以及告訴自己「我一定要好起來」的那段過程，當時墜馬後被馬踢到肋骨，要讓身體復原需要較長時間，現在沒後遺症，也克服墜馬恐懼。

2005年7月林志玲在中國大陸大連拍攝廣告，意外墜馬導致6根肋骨骨折、1根肋骨裂傷，搭乘醫療專機返台治療，休養近4個月才復出。1060119

(中央社)