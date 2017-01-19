陸打貪 前中石油總座廖永遠判刑15年
中國大陸山東省德州市中級人民法院今天公開宣判中國石油天然氣集團公司前總經理廖永遠受賄、巨額財產來源不明案，決定執行有期徒刑15年，並處罰金人民幣150萬元（新台幣705萬元）。
綜合大陸媒體報導，法院審理查明，廖永遠1997年至2014年利用職務便利，為相關單位和個人在企業經營、職務晉升等方面提供幫助。2003年至2015年初，廖永遠非法收受財物人民幣1339萬元。
法院指出，廖永遠除受賄事實外，對其折合人民幣2000萬元的財產不能說明來源。
法院對廖永遠以受賄罪判處有期徒刑12年，並處罰金人民幣150萬元；以巨額財產來源不明罪判處有期徒刑5年6個月；決定執行有期徒刑15年，並處罰金人民幣150萬元。1060119
(中央社)
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