中市議員認購600公斤高麗菜 捐贈社會關懷團體

市議員朱暖英19日發起「搶救菜農關懷弱勢‧讓愛飛揚」活動，幫助菜農銷售高麗菜！（陳世宗攝）

朱暖英將菜捐送給基督教恩友中心、南屯區居家服務中心等5個社福團體，既可解決菜農問題，也為長輩們加菜！（陳世宗翻攝）

「菜金菜土、無言以對！」高麗菜農苦於菜價過低血本無歸，農曆年關前正坐困愁城！市議員朱暖英19日發起「搶救菜農關懷弱勢‧讓愛飛揚」活動；向高麗菜農認購600公斤高麗菜，分別捐贈給5個社會關懷團體，為菜農減輕一點煩惱，也替老人增添一些溫暖。

朱暖英指出，菜農面對年關到來，終日心急如焚！各界紛紛發動拯救高麗菜大作戰，為幫助終年辛苦的高麗菜農不致銷售無門，特發起搶救菜農、關懷弱勢活動，希望發揮拋磚引玉籲請各界採購高麗菜，避免農民因銷售無門，農曆年不知該如何度過。

朱暖英將菜捐送給基督教恩友中心、南屯區居家服務中心、台中市身障評估中心、台中市社區關懷據點、台中市日間照顧中心等5個社福團體，既可解決菜農問題，也為社區長輩們加菜；由全成社會福利基金會聶玉美董事長及基督教恩友中心傳道曾明芬等代表接受。

朱暖英表示，基層小民希望政府能做好食安，讓大家吃得安心、健康，當然也希望食材便宜，但沒有人願意看到菜價失控的情況年年上演；台灣是有愛心的社會，希望大家盡一己棉薄之力來協助農民。但真正能根本解決問題的還是政府，希望政府能救救靠天吃飯的菜農們！

(中時)