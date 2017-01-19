WTA台灣公開賽 體育署邀你農曆年搶紅包！

往年農曆春節期間一般運動賽事紛紛喊停，反而各種商業表演活動大搶國人紅包錢，今年出現國際網總的「WTA台灣公開賽」算是罕見的奇特現象，原來體育署邀國人買運彩、看比賽，加入搶紅包的行列！

WTA台灣公開賽將於1月28日至2月5日在台北小巨蛋開打，本次比賽邀請超過20位世界排名前100強的球星來台大展球藝，屆時我國女雙詹詠然、詹皓晴、張凱貞、李亞軒將與各國好手搶奪冠軍榮銜。

為了讓民眾對我國選手表達更直接的支持，體育署將本賽事納入運彩投注標的，讓大家可以透過買運彩看WTA更精彩，體育署建議民眾不妨在賽前投注運彩，增加觀賞比賽的刺激度，也讓國內選手有資源獲得更好的照顧。

去年運彩銷售額312億元，創下歷史新高，今年體育署邀請國人體驗運彩的「買運彩看比賽更精彩」的樂趣，積極開發新商品與新玩法，提供更多元的選擇，期望能有更多經費挹注台灣體育運動發展。

(中時)