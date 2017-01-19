全美觀眾票選獎大贏家：艾倫狄珍妮絲

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我要評比

美國知名電視脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）成為全美觀眾票選獎（People's Choice Awards）大贏家，創下該獎史上最多獲獎紀錄。

美聯社報導，艾倫狄珍妮絲在今晚的頒獎典禮一口氣抱回3獎，她迄今已累積20座全美觀眾票選獎獎座。

今年全美觀眾票選獎由喬爾麥克哈爾（Joel McHale）主持，地點在「微軟劇院」（Microsoft Theater），由哥倫比亞廣播公司（CBS）轉播。

泰勒派瑞（Tyler Perry）獲頒人道獎，其他獲獎藝人包括珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、強尼戴普（Johnny Depp）、蘇菲亞維佳樂（Sofia Vergara）、凱文哈特（Kevin Hart）、瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）和賈斯汀（Justin Timberlake）。

以下為電影類部分獲獎名單：

最受歡迎電影：「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory）

最受歡迎電影男演員：萊恩雷諾（Ryan Reynolds）

最受歡迎電影女演員：珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）

最受歡迎動作電影：「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）

最受歡迎動作電影男演員：小勞勃道尼（Robert Downey Jr）

最受歡迎動作電影女演員：瑪格羅比（Margot Robbie）

最受歡迎動畫片配音：艾倫狄珍妮絲／「海底總動員2：多莉去哪兒」

最受歡迎喜劇類電影男演員：凱文哈特

最受歡迎喜劇類電影女演員：瑪莉莎麥卡錫

最受歡迎戲劇類電影男演員：湯姆漢克斯（Tom Hanks）

最受歡迎戲劇類電影女演員：布蕾克萊芙莉（Blake Lively）

最受歡迎電影偶像：強尼戴普（Johnny Depp）（譯者：中央社劉文瑜）1060119

(中央社)