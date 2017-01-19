響應政策 摩斯漢堡大轉彎不漲了

摩斯漢堡擬於明天調漲部份商品，但今日下午急轉彎不漲了！圖為台大醫院樓下美食街的摩斯漢堡。（本報系資料照片）

摩斯漢堡擬於明天調漲部份商品，但今（19）日下午大轉彎不漲了！摩斯漢堡今天中午證實漲價，但到下午約5時緊急宣布，為響應政府政策，原訂漢堡類和副餐類商品調漲5元，已確定不調漲。

根據中央社報導，市場猜測，摩斯漢堡傳出漲價消息後，可能接到來自政府壓力，或是消費者反映太貴，因此政策作出急轉彎。

對此，摩斯漢堡不願多談，至於年後是否要調漲，摩斯漢堡僅表示「目前沒有要調整，未來如果有檢視菜單做出調整，例如品項減少或增加等，會在官網上公布」。

(集團連線報導)