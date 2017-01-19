宜蘭新住民做異國年菜 22日邀民眾共享
宜蘭縣政府預定在農曆春節前後，舉辦「2017歡樂宜蘭年」系列活動，22日將邀請縣內各族群及各國新住民，在冬山火車站廣場共同料理各國應景年菜，歡迎民眾前往免費試吃。
宜蘭縣文化局今天說，「年菜」每道都象徵祈福、許願，揮別舊的一年不如意，祈求來年新願望。為讓民眾了解各國的應景年菜特色，今年雞年的「2017歡樂宜蘭年」系列活動中，將先在22日於冬山火車站廣場，舉辦「台灣新年味」佳餚體驗活動。
文化局表示，「台灣新年味」佳餚體驗活動當天上午10時30分起，邀請縣內各族群，還有泰國、印尼、越南、柬埔寨、菲律賓等國的新住民大顯身手，現場烹煮各國應景年菜，其中包含印尼的「粿包」、越南的「黃咖哩雞肉」、泰國的「酸辣海鮮涼拌」、柬埔寨的冰涼「南瓜糕」，這些都是當地人在年節時不可或缺的佳餚，呈現多元族群共融歡樂的台灣新年味。
文化局說，屆時活動將於當天上午11時30分起開放民眾品嚐，只要自備餐具就可優先免費試吃。1060119
(中央社)
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