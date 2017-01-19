副總統溫情喊話 歡喜改年金快樂過新年
政府今天公布年金改革草案內容，副總統陳建仁溫情喊話，表示年金改革是愛與和平的工作，新年最好紅包就是彼此互相照顧、世代互助，「年金改革是歡歡喜喜改年金、快快樂樂過新年。」
身兼國家年金改革委員會召集人的陳副總統和身兼年金改革委員會執行長的行政院政務委員林萬億今天下午在總統府舉行記者會，說明政府的年金改革目標和9大內容要點。
年金改革國是會議將在22日登場，陳副總統表示，邀請270位專家學者、團體代表和政黨代表報名，到昨天報名已超過200位，國民黨有12個名額，已經報名10位，大部分政黨如國民黨、親民黨、時代力量、民進黨、綠黨、社民黨都有代表參加。
他說，像前親民黨立委李桐豪、前國民黨立委侯彩鳳這些對年金保險制度很熟悉，都被推薦來參加，希望這個國是會議是民主、互相溝通的平台。
對於監督年金改革行動聯盟號召22日當天上街頭抗議，陳副總統說，天氣蠻冷的，這些人走上街頭抗爭，他是相當不捨也很擔心，希望大家好好請團體代表參加國是會議，幫大家反映心聲，如果表達得好，陳抗是沒必要的。
陳副總統說，年金改革是愛及和平的工作，是世代互助的，希望「世世代代領得到、長長久久領到老」，現在在領退休金的少領一點，政府也沒有把這些人少領的錢拿到其他地方，而是放在基金裡面，讓他們可以領得很久，不然到民國116年或119年就領不到了，到時怎麼辦呢？
他說，大家少領一點，年金可以永續到122年或132年，對老人家和他們的子女都是保障，年老領退休金的人要想一想，他們的子女也要領得到退休金。
陳副總統說，新年快到了，大家都要紅包，「最好紅包就是彼此互相照顧、世代互助，年金改革是歡歡喜喜改年金、快快樂樂過新年。」1060119
(中央社)
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