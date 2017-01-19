SMAP天團 5缺1傳可能轉戰大陸市場

儘管日本5人偶像天團SMAP已於去年底解散，但話題不斷。日本「週刊文春」報導，SMAP的前經紀人飯島三智可能規劃SMAP成員中，除了木村拓哉以外的4名成員轉往中國大陸發展。

58歲的飯島三智以前是經紀公司傑尼斯事務所的女強人經理，被視為是一手捧紅SMAP的關鍵人物。去年1月SMAP鬧分裂解散風波時，她引咎辭去傑尼斯的工作。

最新一期「週刊文春」報導，去年2月4日飯島離職當天，在東京成立公司，由知名的田邊Agency公司前專務松尾浩介擔任社長。松尾是田邊Agency公司社長田邊昭知、演藝圈大老塔摩利（本名森田一義）所信賴的人物。松尾暗助飯島，這家新公司被視為可能協助SMAP中，除了木村以外的4名成員「搞獨立」，離開傑尼斯。

SMAP的5名成員包括，43歲的隊長中居正廣、43歲的木村拓哉、42歲的稻垣吾郎、42歲的草?剛、39歲的香取慎吾。去年除夕，SMAP正式解散，但5名成員目前仍隸屬於傑尼斯事務所。

報導說，去年7月經營日本最大規模的綜合家電免稅商店Loax的相關人士成立了新公司，由飯島擔任社長。這家公司在成立目的欄中記載著，向海外推廣日本文化內容、製作電影等，被外界解讀為是要讓日本的內容產業前進中國大陸。

Loax公司社長夫人羅怡文與飯島有交情，羅怡文於2011年SMAP在北京舉辦演唱會時是代理人之一，與中國大陸政界、演藝圈有豐沛的人脈，因此有傳言指出，飯島與SMAP的4名成員會合之後，計畫往中國大陸發展。

有前例顯示，退出傑尼斯事務所的前偶像團體KAT-TUN的前成員赤西仁目前在中國大陸開演唱會、演戲，已經闖出一番成就。

不過，週刊文春採訪飯島，問是否與羅怡文規劃助SMAP前進中國大陸？飯島答說，「誰說的?雖然我和羅是朋友，但完全沒提過SMAP的事。百分之一千沒那回事。」當被問到是否還會與SMAP合作時，飯島強調，「與SMAP已分開，與演藝圈已沒關係了。很抱歉，媒體寫的都是假的。」

週刊文春報導，SMAP成員與傑尼斯的合約今年9月會更新，如果按往年的做法，大概6月就會問成員的意向，但傑尼斯方面現在不拘泥於確認意向的時間，決定由SMAP成員自由決定，成員也同意。1060119

(中央社)