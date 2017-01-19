雲林禽場禽流感 1月未完已8場
今年才剛開始，1月還未過完，雲林縣就有8禽場染禽流感，直逼去年一整年9場感染的紀錄，疫情值得注意。
雲林縣動植物防疫所表示，褒忠鄉一處紅羽土雞場發生雞隻不明原因死亡，經採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，證實罹患H5N2禽流感。
防疫所今天派員前往褒忠鄉紅羽土雞場進行清場作業，共撲殺1000隻土雞，並於撲殺作業完畢後，針對場區內外、周邊進行消毒及生石灰撒布工作，防堵疫情擴散。
雲林縣政府指出，今年開始還不到3週，雲林縣就發生8禽場染禽流感，可見疫情不平靜，疫情值得注意。
縣府表示，民國104年禽流感肆虐，雲林縣全年共撲殺462場禽場；105年疫情趨緩，全年僅9場零星感染；今年才剛開始半個多月，就直逼去年全年感染紀錄，業者應嚴加防範。
縣府指出，經學者專家進行疫情調查，發現目前疫情仍屬零星散發，飼主若能持續加強場內消毒及防治，配合每日自主觀察，一發現有疑似症狀或異常，立刻進行通報，可有效防堵疫情擴散。
防疫所表示，氣象預報將有強烈大陸冷氣團南下，飼主若發現家禽有不明原因大量死亡，或出現眼瞼腫大、呼吸有囉音、腳脛潮紅、扭頸、滑水等神經症狀，請務必儘速通報。1060119
(中央社)
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