中央與地方勞檢中龍鋼鐵 發現7項缺失
台中市政府今天與勞動部到中龍鋼鐵公司實施職安衛生檢查，市府說，檢查結果發現有7項缺失，將依法處以6萬元罰緩，並要求業者立即改善。
年關將近，台中市政府聯合中央實施一連串歲末春安勞動檢查，今天由勞動部次長林三貴、勞動部職業安全衛生署副署長陳秋蓉、台中市政府秘書長黃景茂及勞工局長黃荷婷一同率隊至中龍鋼鐵公司，針對連鑄、轉爐、型鋼、軋鋼、高爐、電爐及營建工地等項目逐一突擊稽查。
林三貴指出，今天的聯合稽查，可發現軋鋼廠場區可能存在燒燙傷、搬運碰撞、天車墜落等工安問題，針對市府所發現的缺失，盼業者立即改善；另外，正值年終歲修、趕工時期，今天提供事業主「勞動條件自主檢視表」，也盼事業主發揮責任心，協助勞工朋友遵守工安相關規定，保障勞工權益，讓大家都能平安過好年。
台中市勞工局公布今天檢查結果，發現中龍公司有7項缺失，包括噪音環境下作業人員未戴耳塞、鑄造區護欄損壞未修復、轉爐工場未採取跨接等除電裝置，及裝有危害性化學品的容器未張貼危害圖式等缺失，將處以6萬元罰緩，並要求立即改善。
黃景茂表示，市府在歲末春安期間，將陸續實施4場次職業安全衛生宣導會，針對火災、爆炸高危險場所實施57場次專案檢查、營造業實施60場次專案檢查，並要求事業單位對廠區內危險作業，落實自主管理與檢查機制，盼藉由今天的稽查，帶動全市各事業單位重視公安意外防制措施，達到零公安事故目標。1060119
(中央社)
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