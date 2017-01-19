馮滬祥申請保外就醫獲准 18日離監

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前立委馮滬祥涉性侵菲傭案，最高法院判刑3年4月確定。馮滬祥去年10月26日入獄服刑，日前以重病為由，向法務部矯正署申請保外就醫獲准；矯正署表示，馮已在18日離開監所。

馮滬祥去年10月26日早上，前往士林地檢署執行科報到，坐囚車送往北監執行。近期他以「身罹重病」為由，向矯正署申請保外就醫；矯正署審核相關醫院診斷證明等文件後，認為馮符合監獄行刑法、保外醫治審核參考基準相關規定，予以核准。

矯正署表示，目前核准馮滬祥的保外就醫時間為1個月，未來會視狀況決定是否延長。

這起案件發生在民國93年，馮滬祥被控在家中性侵菲傭；被害人在友人協助下，聯繫馬尼拉經濟文化辦事處勞工部職員，陪同前往醫院就診並報警；事後雙方簽下和解書，菲傭拿到新台幣80萬元和解金後返回菲國。

台灣高等法院更六審以強制性交罪，判處馮滬祥有期徒刑3年4月。馮不服提上訴，最高法院在去年10月7日維持高院見解，駁回上訴、全案確定。1060119

(中央社)