市議員朱暖英搶救高麗菜農 捐600公斤做愛心
高麗菜價賤傷農，台中市議員朱暖英認購600公斤高麗菜19日捐給社福團體。朱暖英表示，高麗菜農面對年關憂心忡忡，她向菜農認購高麗菜捐給弱勢族群，盼能搶救菜農，又可做公益。
搶救菜農做愛心！市議員朱暖英認購600公斤高麗菜，今天捐贈全成社福基金會及基督教恩友中心等5個社福團體。全成社福基金會日照中心長輩們還親自到朱暖英服務處代表受捐及致謝，人手一顆新鮮碩大的高麗菜，興奮得笑呵呵。
朱暖英表示，今年颱風後高麗菜價狂飆，農政單位當時就該警覺預防搶種，但是預警機制失控，農民及產銷班在快收成前，才接獲「種植面積超出太多」通知。她批評政府食安管理屢現漏洞，農業產銷平衡機制又未落實，農產價格好時，無菜可賣；產量過剩又賤價傷農，無論菜價高低，農民都受害。
全成社福基金會董事長聶玉美指出，所屬日間照護及社區關懷據點都有老人供餐服務，感謝社會力量支持贊助關懷長輩。基金會領到10箱約百顆高麗菜，立即為日照中心的長輩加料煮熱騰騰的關東煮，他們開心品嚐，還可高麗菜回家煮，冬天吃在嘴裡、溫暖在心裡。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。