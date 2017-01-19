市議員朱暖英搶救高麗菜農 捐600公斤做愛心

市議員朱暖英搶救菜農做愛心，認購600公斤高麗菜捐給社福團體。（陳淑芬攝）

市議員朱暖英（右2）搶救菜農做愛心，社福團體長輩忙著挑選新鮮高麗菜。（陳淑芬攝）

高麗菜價賤傷農，台中市議員朱暖英認購600公斤高麗菜19日捐給社福團體。朱暖英表示，高麗菜農面對年關憂心忡忡，她向菜農認購高麗菜捐給弱勢族群，盼能搶救菜農，又可做公益。

搶救菜農做愛心！市議員朱暖英認購600公斤高麗菜，今天捐贈全成社福基金會及基督教恩友中心等5個社福團體。全成社福基金會日照中心長輩們還親自到朱暖英服務處代表受捐及致謝，人手一顆新鮮碩大的高麗菜，興奮得笑呵呵。

朱暖英表示，今年颱風後高麗菜價狂飆，農政單位當時就該警覺預防搶種，但是預警機制失控，農民及產銷班在快收成前，才接獲「種植面積超出太多」通知。她批評政府食安管理屢現漏洞，農業產銷平衡機制又未落實，農產價格好時，無菜可賣；產量過剩又賤價傷農，無論菜價高低，農民都受害。

全成社福基金會董事長聶玉美指出，所屬日間照護及社區關懷據點都有老人供餐服務，感謝社會力量支持贊助關懷長輩。基金會領到10箱約百顆高麗菜，立即為日照中心的長輩加料煮熱騰騰的關東煮，他們開心品嚐，還可高麗菜回家煮，冬天吃在嘴裡、溫暖在心裡。

(中時)