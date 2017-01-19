不服認定附隨組織 國民黨敗訴確定

行政院「不當黨產處理委員會」，作成處分認定中投、欣裕台公司是國民黨附隨組，依法禁止兩公司處分名下近156億元資產，兩公司和國民黨不服，聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，認為本案並無急迫必要性，和發生難以回復的損害，裁定駁回後，國民黨提出抗告，最高行政法院審理後，今(19)日裁定駁回，國民黨敗訴確定。

本案是黨產會就黨產問題，三連敗後首勝。國民黨雖嚐官司敗訴，但本件影響不大，因最重要的中投、欣裕台股權收歸國有處分案，國民黨勝訴，獲裁准停止執行。

黨產會依據今年10月的聽證會結論，在11月2日作成行政處分，認定國民黨是中投及欣裕台兩公司全部股權的唯一股東，並可隨時指派公司董事及監察人，且得以直接或間接方式實質控制公司包含人事、財務與業務經營等相關事宜，兩公司是國民黨附隨組織。國民黨認為中投成立資金來源為黨費、特別捐等正當財源，並非政府補助，不服黨產會的處分，和中投、欣裕台各提起聲請停止執行處分，去年12月23日被駁回。

案經國民黨提出抗告，最高行政法院審理後認為，中投及欣裕台被認定為附隨組織，是單獨的行政處分，不會直接影響到公司後續處分財產的權利，且也無急迫性及產生難以回復損害的情況，不符停止執行要件，今(19)日下午裁定駁回，全案定讞。

(中時)