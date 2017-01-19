不服認定附隨組織 國民黨敗訴確定
行政院「不當黨產處理委員會」，作成處分認定中投、欣裕台公司是國民黨附隨組，依法禁止兩公司處分名下近156億元資產，兩公司和國民黨不服，聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，認為本案並無急迫必要性，和發生難以回復的損害，裁定駁回後，國民黨提出抗告，最高行政法院審理後，今(19)日裁定駁回，國民黨敗訴確定。
本案是黨產會就黨產問題，三連敗後首勝。國民黨雖嚐官司敗訴，但本件影響不大，因最重要的中投、欣裕台股權收歸國有處分案，國民黨勝訴，獲裁准停止執行。
黨產會依據今年10月的聽證會結論，在11月2日作成行政處分，認定國民黨是中投及欣裕台兩公司全部股權的唯一股東，並可隨時指派公司董事及監察人，且得以直接或間接方式實質控制公司包含人事、財務與業務經營等相關事宜，兩公司是國民黨附隨組織。國民黨認為中投成立資金來源為黨費、特別捐等正當財源，並非政府補助，不服黨產會的處分，和中投、欣裕台各提起聲請停止執行處分，去年12月23日被駁回。
案經國民黨提出抗告，最高行政法院審理後認為，中投及欣裕台被認定為附隨組織，是單獨的行政處分，不會直接影響到公司後續處分財產的權利，且也無急迫性及產生難以回復損害的情況，不符停止執行要件，今(19)日下午裁定駁回，全案定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。