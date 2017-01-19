酒店小姐離職要罰10倍押金 月堂堂主遭逮

竹聯幫月堂堂主蘇正宗（中），涉及販毒及恐嚇酒店小姐，遭警方循線逮捕。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣月堂幫眾的鎮暴槍械。（陳鴻偉翻攝）

小姐按姿色簽下本票，蘇嫌恐嚇沒做滿就要罰10倍金額。（陳鴻偉翻攝）

36歲竹聯幫月堂堂主蘇正宗，平時在中山區販賣K他命，另開設酒店經紀公司，小姐應徵時，按姿色簽下至少3萬的本票及合約，未滿半年離職需賠償10倍，躲起來還會被蘇的手下恐嚇追殺，另有1名小毒販嫌蘇的毒品不純，想退貨反被打到骨折，行徑囂張猖狂，今遭警方循線逮捕。

大安分局指出，蘇嫌為月堂堂主，平時以林森北路為聚點，販賣K他命給酒店經紀、少爺和藥頭，104年1名林姓藥頭，向蘇購買2萬元50公克的K他命，事後卻發現純度太差，林立刻要求退貨。

蘇嫌手下約林到辦公室，一進門林就被眾嫌持鐵棒毒打，嗆聲：「月堂的貨你也敢退？」接著逼林跪下呼巴掌，然後繼續痛打，林最後牙齒被打斷、手掌骨折，2萬元的毒品和身上5萬元的金項鍊，也被以「毀壞堂口聲譽」為由沒收。

警方調查，蘇嫌另從事酒店經紀，小姐上門面試時，按照姿色、條件，先要簽下3至10萬不等的本票，然後再寫合約書，內容表示若做不滿半年離職、跳槽，就需賠償10倍的本票面額，有的小姐無法履約，就遭蘇嫌手下「追殺」，每天恐嚇逼債，苦不堪言。

警方多日追查，今天前往中山、內湖，循線逮捕蘇在內的5名犯嫌，另起獲1把鎮暴槍、50多份小組合約、帳冊等證物。

蘇嫌警訊時，辯稱打人都是手下所為，他並不知情，小姐合約是擔心對方不認真工作，不會真的這樣要錢，但因被害人指證，警方偵訊後，依組織犯罪、強盜等罪將眾嫌移送法辦。

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(中時)