酒店小姐離職要罰10倍押金 月堂堂主遭逮
36歲竹聯幫月堂堂主蘇正宗，平時在中山區販賣K他命，另開設酒店經紀公司，小姐應徵時，按姿色簽下至少3萬的本票及合約，未滿半年離職需賠償10倍，躲起來還會被蘇的手下恐嚇追殺，另有1名小毒販嫌蘇的毒品不純，想退貨反被打到骨折，行徑囂張猖狂，今遭警方循線逮捕。
大安分局指出，蘇嫌為月堂堂主，平時以林森北路為聚點，販賣K他命給酒店經紀、少爺和藥頭，104年1名林姓藥頭，向蘇購買2萬元50公克的K他命，事後卻發現純度太差，林立刻要求退貨。
蘇嫌手下約林到辦公室，一進門林就被眾嫌持鐵棒毒打，嗆聲：「月堂的貨你也敢退？」接著逼林跪下呼巴掌，然後繼續痛打，林最後牙齒被打斷、手掌骨折，2萬元的毒品和身上5萬元的金項鍊，也被以「毀壞堂口聲譽」為由沒收。
警方調查，蘇嫌另從事酒店經紀，小姐上門面試時，按照姿色、條件，先要簽下3至10萬不等的本票，然後再寫合約書，內容表示若做不滿半年離職、跳槽，就需賠償10倍的本票面額，有的小姐無法履約，就遭蘇嫌手下「追殺」，每天恐嚇逼債，苦不堪言。
警方多日追查，今天前往中山、內湖，循線逮捕蘇在內的5名犯嫌，另起獲1把鎮暴槍、50多份小組合約、帳冊等證物。
蘇嫌警訊時，辯稱打人都是手下所為，他並不知情，小姐合約是擔心對方不認真工作，不會真的這樣要錢，但因被害人指證，警方偵訊後，依組織犯罪、強盜等罪將眾嫌移送法辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。