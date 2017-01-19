港股收低 葉倫暗示可能加速升息
香港股市今天尾隨亞洲股市挫低，美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）暗示，美國升息腳步可能加速，打擊市場投資人心理。
港股恆生指數收跌0.2%，來到23049.96點；恆生國企股指數收跌0.1%，來到9792.37點。
葉倫的論調推升美國公債殖利率和美元匯價，造成新興市場魅力降低，打擊投資人信心。
葉倫18日說，按兵不動太久才展開升息，恐「導致前方道路出現令人不樂見意外的風險」。因此「聯準會循序漸進升息」不無道理。
第一上海證券策略師葉尚志說：「葉倫談話對港股來說，肯定不是好消息。」不過，他認為昨天港股漲過頭，也是今天回跌的主要因素之一。
各大類股漲跌互見，能源股昨天收在2個半月高點，今天回跌約1%，領跌各類股。1060119
(中央社)
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