5000提案銳減至63案 蘇嘉全展協商功力

立法院臨時會今天提前結束，106年度總預算朝野協商不到兩週，待表決提案就從近5000案銳減到63案，僅花2小時表決就順利三讀，立法院長蘇嘉全展協商功力，表現獲朝野肯定。

2016年立委選舉國會首次政黨輪替，蘇嘉全成為第一位民進黨籍立法院長。入主國會初期，部分媒體不時拿蘇嘉全與前立法院長王金平比較；朝野遇有爭議，常出現民進黨立法院黨團總召柯建銘與王金平、國民黨團幹部溝通等情事，外界質疑蘇嘉全被架空，但蘇嘉全一律冷處理。

去年7月臨時會，國民黨團在院會發動不斷電表決，直到發生議事人員昏倒就醫，蘇嘉全透過朝野協商終止表決戲碼；接著新會期開議，因不當黨產處理委員會成立、一例一休勞基法修法等爭議，朝野更加對立，總預算審查及協商因而延宕，民進黨團提案召開臨時會，蘇嘉全挑戰再起。

民進黨團原希望將總統蔡英文期待的老屋重建獎勵修法案、行政院長林全盼振興經濟的證交稅修法等七大案，納入臨時會召開特定事項，但蘇嘉全盱衡局勢，致電向總統報告「情勢難為」的關鍵電話，緩解朝野對立氛圍，展現承擔勇氣，在野黨團一致表態支持，為臨時會議事和諧奠定基礎。

立法院第9屆第2會期臨時會開議以來，接連通過長照法及電業法修法兩項重大民生法案後，106年度中央政府總預算經蘇嘉全連日主持協商，讓近5000件的待表決提案，在各黨團面對面理性溝通下，及各部會說明預算用途後，銳減至63案。

蘇嘉全昨天主持協商後也透過臉書表示，「新國會不僅實踐公開透明，在所有委員與工作同仁的努力下，不管是通過的議案數，還是總預算的協商，都展現出過往所沒有的高效率」。

民進黨立法院黨團副幹事長黃偉哲肯定蘇嘉全，並說「沒得嫌」，蘇嘉全要降低朝野紛爭、維持議事中立，還要讓協商走得下去不容易，「蘇嘉全遇到的環境比王金平時代困難」，協商難度增加；過去王金平被質疑密室協商，但蘇嘉全必須在議事直播下接受全民檢視，表現漸入佳境、卓然有成。

蘇嘉全上任後維持議長中立化推動國會改革，新創院務會議、強化單位首長橫向聯繫、啟動改革發動機、順利推動國會議事公開轉播，1年來突破千萬人次收看；蘇嘉全也落實委員會中心主義，所有法案或議案都能在委員會充分討論定案。

蘇嘉全認為，作為國會議長，應該讓朝野黨團都有平等發言機會，平衡每個黨團的需求。有人形容蘇嘉全就像樂團指揮，不同黨團有人聲音高、有人聲音低；有人獨唱、有人合唱，讓各種不同的聲音能夠唱出和諧的旋律，才是人民之福。

朝野黨團經過1年的磨合形塑新國會文化，過去霸占主席台、關閉協商管道等癱瘓議事情況較過去呈現減少趨勢，在議事直播人民監督的放大鏡下，人民可從通過議案數，明顯看到議事效率提升。一名民進黨元老說，蘇嘉全可望成為民進黨內最有影響力的人物之一，有機會更上一層樓。1060119

(中央社)