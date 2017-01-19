中市公私立中小校長會議 副市長：助孩子適性發展
105學年度第2學期「台中市公私立國小校長會議」，19日在台中市政府陽明市政大樓舉行，243位小學校長齊聚一堂。副市長林依瑩也出席分享中市推動實驗教育、深耕美感教育等多項教育政策的經驗，並期勉各校校長皆能持續努力，幫助孩子適性發展。
副市長林依瑩今天在教育局長彭富源的陪同下，出席台中市公私立國小校長會議，並頒獎表揚獲得教育部「深耕教專，成己達人」獎的6所小學；另也頒發獎座給獲得「104學年度國際學校獎認證」的9所中小學，肯定他們在國際課程規畫的努力，包含跨領域課程、英語教學等內容。
林依瑩表示，教育不僅是單純的教學，可結合多元議題，如社區參與、空間美學、食農教育等概念，實現以人為本的教育理念，以孩子為出發點，依照每個孩子發展的方向加以輔導，發揮適才適用的精神。
教育局說，為達成體驗教育的精神，市府提出「104-107年推動戶外體驗教育中長程計畫」，結合中市國中小鄰近的環境學習、產業特色、自然生態、人文遺產等資源，提供優質化課程素材，建置宿營學校，形成以戶外教育、動手操作與反省思考為導向的特色學校。
教育局提到，市府將利用東勢高工舊校區，成立一座8公頃的實驗教育複合式園區，納入藝術、農工、老少共學、社區照護、特殊教育等概念，規畫兼容十二年一貫公辦民營學校、實驗教育研發中心及實驗教育等團體的空間；其中，實驗教育研發中心，將提供更完善的師資培育制度。
林依瑩期勉各校校長皆能重視每個孩子不同的潛能，共同成就一座「人本、多元、優質、希望」的教育園地，讓中市的孩子獲得適性的發展，為台中種下更美好的未來。
(中時)
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