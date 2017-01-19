豪宅內種大麻 富二代自給自足

施姓男子涉嫌在自家豪宅種植大麻，圖為查扣乾枯大麻10株。（陳淑娥攝）

施姓男子涉嫌在自家豪宅種植大麻，還擁有一個專業的水煙斗吸食器。（陳淑娥攝）

施姓男子涉嫌在自家豪宅種植大麻，圖為查扣的大麻煙草。（陳淑娥攝）

26歲富二代施姓男子，疑因在國外染有吸食大麻，回國後買大麻被坑錢，涉嫌在自家豪宅種植大麻自給自足，清水警方17日查獲大麻煙草約135公克等證物，內有已分裝好幾小袋煙草，唯施嫌否認販售，將深入追查有無流入市面。

清水警分局偵查隊副隊長李國興表示，施嫌父母開設工廠，家境十分優渥，施嫌從小就送往英國讀書，這一兩年才學成歸國在自家工廠上班，疑因在國外染有吸食大麻，回台後購買大麻時被騙，興起自行種植的念頭。

警方指出，施嫌在夜店以每顆200元購得大麻種子，並上網學習水耕法種植知識，在豪宅種起大麻來，還用燈光照射長達16小時、檢測肥料酸鹼值、空調等，從種植到烘乾至捲成大麻煙捲，全部自己一手包辦，設備可謂應有盡有。

警方在監控4個月後，17日在西區施嫌豪宅逮人，並扣查大麻菸草135.63公克、枯大麻10株、種子43顆、捲菸器及研磨器等證物，施嫌否認販售，警方將再深入追查，訊後全案依毒品罪嫌移送法辦。

(中時)