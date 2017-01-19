爭冠熱門強碰 龜山雙轟擊敗紅葉

龜山隊長田明倫連兩場開轟。（葉姵妤攝）

桃園市龜山國小去年在富邦盃冠軍戰鎩羽而歸，今年仍被視為奪冠大熱門之一，昨日在預賽首戰猛敲6轟扣倒新北市新埔，今天(19日)碰上勁敵台東縣紅葉國小，田明倫、陳震承連兩天開轟，最終龜山也以8比1取得2連勝。

龜山、紅葉兩支奪冠呼聲高的隊伍，今天在富邦盃預賽交手，龜山3任投手黃博言、胡孟智、李勛傑有效壓制紅葉打線，合計送出7次三振，被敲3支安打，其中僅因為陽春炮失掉唯一分數。

兩隊沒有意外都能晉級，此戰爭分組第1，避免在8強戰就強碰另一支爭冠勁旅台東豐田，龜山總教練李政達提到：「兩隊這場都是在試兵，我們也是用投手戰的方式來調度，今天也有效壓制他們的打擊。」

龜山胡孟智中繼2.2局失1分奪勝投。（葉姵妤攝）

在幾乎確定晉級的情況下，紅葉也沒排出王牌張秉宏，而總教練武俊鴻認為，打線沒有發揮才是輸球主因，全隊在預賽前2戰的打擊狀況還未調整到位，今天僅出現3支安打，靠邱賢嘉的陽春炮轟下唯一分數。

前役龜山前4棒共敲出5轟，今天前2棒繼續開轟，第2棒陳震承首打席就開轟，單場2安3打點，開路先鋒田明倫則敲出包括2分炮在內的2支長打，打擊表現也受教練肯定，但他認為自己的表現還沒有到最好，昨天看到隊友李勛傑單場雙響炮，自己也想拚拚看，他笑說：「目標是單場2支全壘打。」

(中時電子報)