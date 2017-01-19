21日大師現場揮毫贈春聯 為東勢新丁粄節揭序幕

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台中市政府客委會將於於1／21日上午9點至12點，在東勢客家文化園區廣場舉辦「大師現場揮毫贈春聯」活動，歡迎民眾前往參加。(陳世宗攝)

連續9年獲選為「客庄12大節慶」的「2017臺中東勢新丁粄節」，21項系列活動的首項活動「大師現場揮毫贈春聯」，將於1月21日星期六上午9點至12點在東勢客家文化園區廣場辦理，揭開系列活動之序幕。

台中市政府客家事務委員會規劃邀請知名書法家張自強、陳彥甫、李炫熙、曾子雲、林陳杉懋、鄭光倫、陳銘儀、陳萬通、曾信元、劉春明、蘇富敏、李梅雀、陳筆停、巫玉村等14名大師，將於於1月21日星期六上午9點至12點，在東勢客家文化園區廣場舉辦「大師現場揮毫贈春聯」活動，希望藉此活動能提昇大眾對客家傳統文化的認識了解，共同享受客家傳統貼春聯的樂趣。

客委會主委劉宏基說，希望鄉親不要錯過一睹書法名家現場潤筆風采的機會，早到場鄉親不但能免費拿到大師書法春聯，還有機會拿到限量的五福符1份，春聯、五福符一起張貼家門，展現客家居家年節傳統風華，祈求閤家人丁平安。

(中時)