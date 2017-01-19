抗議台灣派團出席就職 陸要川普遵守一中原則
大陸外交部昨日正式向即將就職的美國總統當選人川普（Donald Trump）提出抗議，要求川普遵守「一中原則」，禁止台灣派出的代表團出席20日的就職典禮，認為此舉將嚴重影響中美外交關係。本屆的美國總統就職典禮，大陸方面將由駐美大使崔天凱代表出席，台灣則由前行政院長游錫堃率國安高層出席。
據路透社（Reuters）報導，即將在20號迎來美國新總統的就職典禮，按照過往慣例，各國將派遣特使或由國家元首親臨華府祝賀，兩岸雙方也不例外。但隨著當前兩岸關係極凍，大陸外交部發言人華春瑩於週三表示，「大陸政府強烈反對，台灣當局以任何名義派團參加川普就職典禮，我們再次呼籲美國政府應正視中美關係，禁止台灣的代表團出席當天的典禮，更不要與台灣有任何官方的接觸。」呼籲川普尊重「一中原則」，並將抗議聲明向川普與其交接團隊知道。
由於憂慮恐怖攻擊和維安任務的加重，美國官方已勸阻許多友邦元首親臨華府，包含菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也不會出席。大陸方面確定由現任駐美大使崔天凱代表出席，而台灣則由民進黨籍的前行政院長游錫堃率團，與多位國安高層與立委一同赴美出席就職大典。這並非台灣第一次派出代表團出席美國總統就職典禮，但本次典禮適逢川普與大陸、以及台灣與大陸的關係呈現緊張拉鋸下，中美台三方複雜的關係，恐再次面臨重大的考驗。
(中時電子報)
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