警查緝毒販被突襲 2偵查佐受傷
嘉義縣警方今天查獲2起涉嫌販毒的嫌疑人，逮捕過程中，造成2名偵查佐受傷；另在民雄一處透天厝查扣數10包K毒運動飲料包及封口機等證物，儼然是販毒分裝工廠。
嘉義縣警察局中埔分局表示，中埔及水上傳出盧姓、蔡姓男子平日以販毒牟利，經追查，發現盧姓毒販為規避警方查緝，北上躲藏在林口，警連日北上林口埋伏跟監，終於鎖定落腳處。
警方今天兵分多路，當場查獲盧姓男子，擁有百公斤壯碩身材的盧嫌，先佯稱配合查緝，於逮捕過程中，突然以徒手突襲偵查佐池燕聲、方思遠2人，造成2人雙腳擦傷及胸部挫傷。
盧嫌趁機往門口逃竄，隨即被防守門口、一樣擁有百公斤身材的小隊長林育民當場壓制。
警方指出，同仁派出所長鄭銘華等人也查獲蔡姓男子涉嫌販毒，這2起毒品除了2名主嫌外，也查獲藥腳9人，查扣安非他命4小包1.4公克及吸食器等證物。
另外，民雄分局今天循線在民雄鄉十四甲一處透天厝，除查獲涉嫌販毒的江姓男子外，並查扣69包K毒運動飲料包，研磨機、封口機、電子磅秤、小惡魔毒品咖啡粉包13包、毒品一粒眠282顆、K他命77.3公克、犯罪所得新台幣3萬9500元。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。