警查緝毒販被突襲 2偵查佐受傷

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嘉義縣警方今天查獲2起涉嫌販毒的嫌疑人，逮捕過程中，造成2名偵查佐受傷；另在民雄一處透天厝查扣數10包K毒運動飲料包及封口機等證物，儼然是販毒分裝工廠。

嘉義縣警察局中埔分局表示，中埔及水上傳出盧姓、蔡姓男子平日以販毒牟利，經追查，發現盧姓毒販為規避警方查緝，北上躲藏在林口，警連日北上林口埋伏跟監，終於鎖定落腳處。

警方今天兵分多路，當場查獲盧姓男子，擁有百公斤壯碩身材的盧嫌，先佯稱配合查緝，於逮捕過程中，突然以徒手突襲偵查佐池燕聲、方思遠2人，造成2人雙腳擦傷及胸部挫傷。

盧嫌趁機往門口逃竄，隨即被防守門口、一樣擁有百公斤身材的小隊長林育民當場壓制。

警方指出，同仁派出所長鄭銘華等人也查獲蔡姓男子涉嫌販毒，這2起毒品除了2名主嫌外，也查獲藥腳9人，查扣安非他命4小包1.4公克及吸食器等證物。

另外，民雄分局今天循線在民雄鄉十四甲一處透天厝，除查獲涉嫌販毒的江姓男子外，並查扣69包K毒運動飲料包，研磨機、封口機、電子磅秤、小惡魔毒品咖啡粉包13包、毒品一粒眠282顆、K他命77.3公克、犯罪所得新台幣3萬9500元。1060119

(中央社)