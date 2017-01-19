義中部山區飯店遇雪崩 30人恐凶多吉少
義大利中部地區昨天發生連續地震，1間供滑雪客住宿的飯店遭大規模雪崩侵襲，當地媒體今天引述搜救小組報導，有多人在這場災難中喪生，但官員稱尚未確定傷亡人數。
法新社與路透社報導，先遣部隊以滑雪方式長途跋涉10公里，抵達飯店現場，報導引述協調救援工作的阿爾卑斯警方小組負責人克洛塞塔（Antonio Crocetta）說：「現場發現多名死者。」
義大利民防局（Civil Protection Agency）表示，昨天早上第1起強震侵襲該區時，約有30名住客與工作人員在里戈彼亞諾飯店（Hotel Rigopiano）內，此飯店位於格蘭沙索（Gran Sasso）山區東部緩坡。
但當地官員否認義媒稱「有多人喪生」的報導。
飯店所在的法林多拉鎮（Farindola）位於貝斯加拉省（Pescara）境內，貝斯加拉省首長迪馬柯（Antonio Di Marco）表示，已有2人獲救。
他在臉書（Facebook）專頁上寫道：「我們還不清楚有多少人下落不明或罹難。」（譯者：中央社廖禹揚）1060119
(中央社)
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