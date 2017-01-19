春節警力展示 鄭文燦：打造三安環境
春節將屆，桃園市加強春節期間安全維護警力展示今天登場，桃園市長鄭文燦期許警民合作，打造安心、安定、安全的優質環境。
今年「春安工作」更名為「加強春節期間安全維護工作」。桃園市政府警察局延續淨化治安行動，今天下午在市府前廣場舉行「春節期間安全維護工作警（民）力展示及校閱」，共有各警察分局在內的警（民）力及憲兵、消防弟兄共500人受檢。
鄭文燦在桃園市警察局長黎文明陪同下，展開警民力展示及校閱，包括義警、義交、民防、守望相助、志工大隊、消防、憲兵及民力校閱，陣容相當浩大。
鄭文燦期勉警民力的結合，讓市民享有「安心、安定、安全」三安的優質治安環境與令人感動榮耀的宜居城市。
警方表示，今年加強春節期間安全維護工作自1月19日晚上10時起至2月2日晚上12時止，為期15天，將以「治安平穩」、「交通順暢」、「服務熱心」為三大工作主軸。1060119
(中央社)
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