直播戰國時代 RC全職主播拚6千位
最近當紅的直播新型態媒體已進入戰國時代，產業龍頭RC直播去年累積千萬註冊用戶與4000位全職主播，預估今年將突破6000位、整體營業額也以10億元為目標邁進。
RC直播執行長劉潔表示，2016年雖是直播元年，卻也是直播戰國時期，各家爭鳴。但如何讓直播持續成長，帶來極佳的實際營收，讓直播的經營有很好的變現能力，和主播、用戶達到三贏是RC努力的目標。
劉潔表示，RC直播覆蓋了行動Mobile、PC桌機和網頁，RC培養了第一批台灣主播和娛樂家族，讓直播這個事情從興趣變成了職業，進而進入大眾眼中。
目前RC直播註冊用戶數達1100萬，認證主播超過4000人，專業娛樂家族200個，憑藉這些龐大的用戶基礎和優質的直播內容，2016年以6.5億元的營業額，穩居台灣直播平台第一。
劉潔預估，RC直播2017年全職主播將突破6000位、專業娛樂家族將有160家，整體營業額也以10億元為目標邁進，希望能持續帶給台灣用戶更好的體驗。
劉潔強調，直播的核心競爭力體現在流量、產品、內容和平台生態四個方面。持續產生優質內容才是主播能吸引人的本質，而內容的核心則是主播與用戶保持良好的互動關係。
活躍的社區氛圍最能幫助新主播及娛樂家族的成長，成長起來的主播們持續產生出更多優質內容，這些高品質的直播內容吸引了更多用戶、並提高了他們的娛樂體驗，進而支援娛樂家族和主播獲得更多的發展機會和空間。1060119
(中央社)
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