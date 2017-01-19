大膽島統一中國標語掉漆 趕工修繕

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金門大膽島上的「三民主義統一中國」精神標語掉漆，金門縣政府觀光處今天表示，現正加緊趕工修繕包括標語牆在內的所有景點，預計6月完工。之後再進行後續開放作業。

長久以來，「三民主義統一中國」精神標語是大陸觀光客在大陸旅遊的知名景點之一，許多陸客花費人民幣約160元搭船旅遊，就是要一睹這個充滿神秘感的精神標語。

近日網路傳聞，廈門旅遊當局人士表示，接獲陸客反映「三民主義統一中國」褪色，看不清楚，請金門方面處理一下。對此，金門縣觀光處表示，縣府接管大膽島時就發現這座精神標語牆部分結構鋼筋暴裂，加上莫蘭蒂颱風造成災情，現已在進行工程改善中。

縣府觀光處表示，因應金門地區觀光建設發展，結合國軍精兵政策，縣府自民國100年5月起積極向行政院及國防部爭取開放大、二膽島觀光。縣府在103年6月30日正式接管大二膽島後，著手規劃大膽島軟、硬體設施整建，做為開放觀光的準備。

大膽島原訂104年7月開放觀光，但時程一延再延。縣府觀光處今天表示，104年度辦理大膽島基礎設施修繕工程，辦理生明廳、候船室修繕供遊客使用、與彈藥庫房等修繕為警察、岸巡及縣府行政人員辦公處所。

另外，完成增設100KW發電機3部、60KW發電機2部及海水淡化機2部及管線設施等必要民生設備，計畫總經費約為新台幣5000多萬元，工程目前已完工驗收。

不過，由於去年9月金門遭強颱莫蘭蒂肆虐，大膽島上樹木傾倒、設施損壞，讓大膽島開放觀光時程再往後延。觀光處表示，為了避免影響大膽島整備期間的相關作業，積極辦理相關災後復建及風倒木清理，目前已初步完成清整，接續辦理設施修繕。

而配合開放觀光整備，縣府也針對大膽既有觀光景點，如北山國旗台、石碑群、神泉茶坊、明威公園、北安寺等進行修繕、固安工程，相關整建工程已在1月完成發包，計畫經費約3000萬元，預計6月完工。

至於軟體部分，觀光處指出，預定今年修建生明廳為大膽島旅服中心，並規劃部份空間建置為文創商品展示區及販售區，並推動大膽島暨烈嶼跳島旅遊行銷及文創商品開發，串聯大、二膽及烈嶼成為帶狀觀光遊程，藉由大膽島神祕色彩及豐富故事內涵型塑獨特觀光品牌，並結合烈嶼鄉觀光資源軟體規劃，以帶動烈嶼地區觀光事業發展與經濟效益。1060119

(中央社)