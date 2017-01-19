美中若談一中 陸委會：台灣不該是籌碼
川普明天將就任美國總統，陸委會副主委邱垂正今天說，盼美國新政府繼續在台灣關係法及六項保證基礎上，支持中華民國和平的兩岸政策；他並強調，「台灣不應該是談判的籌碼」。
行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，媒體詢問，川普上任後，若美中重啟對「一中」的協商，以及美國如何處理「一中政策」等議題政府的態度為何？陸委會副主任委員兼發言人邱垂正回答時，作上述表示。
邱垂正說，政府重視台美關係與兩岸關係，政府推動兩岸關係和平穩定的政策一貫而堅定，任何國際環境變遷都不影響對國家利益的努力與堅持。政府將致力推動台美與中國大陸均衡關係發展，追求建構多贏的和平格局。
邱垂正強調，期盼美國新政府繼續在台灣關係法及六項保證的基礎上，支持中華民國和平穩定的兩岸政策，並向大陸傳達兩岸應相互尊重、務實溝通的重要性，督促陸方展現理性與善意的態度。
他說，面對亞太的情勢發展以及美中的互動發展，政府將審慎因應，也將持續關注大陸對台作為及區域情勢的變化，周妥評估與應處。政府相關團隊一定會充分掌握各種情勢，並提出各種因應方案，以維護國家最大利益。
此外，前行政院長游錫(方方土)今天率領美國總統就職典禮祝賀團，並在駐美代表處舉行記者會時指出，「一中政策」是美國的政策，不是台灣的政策，美國如何處理「一中政策」，台灣不必介入。
對此，邱垂正表示，任何國際環境的變遷都不影響政府對國家利益的努力與堅持，「台灣不應該是談判的籌碼」。
至於台灣派祝賀團參與美國總統就職典禮引來北京抗議一事，邱垂正表示，中華民國是主權國家，政府循例指派代表團赴美參加美國新任總統的就職儀式，是重視台美友誼及國際禮節的展現，盼各界以平常心看待。
他強調，中國大陸對台灣與美國的正常交流互動，沒有必要予以限制與打壓，任何刻意的指涉與批評，均無助兩岸關係正常發展，呼籲對岸正視兩岸現實、相互尊重、善意溝通，才能共同建立和平穩定發展的兩岸關係。1060119
(中央社)
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