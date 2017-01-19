伊朗最古老高樓火災倒塌 30消防員罹難
伊朗首都德黑蘭最古老高樓普拉斯科大樓今天上午發生大火，電視台現場直播補捉到大樓倒塌畫面，據國營電視台Press TV報導，已知有30名消防人員罹難。
國營電視台指出，200名消防人員前往現場救火，其中數10人受困瓦礫堆，隨後傳出30人罹難。
法新社報導，普拉斯科（Plasco）大樓建於1960年代初，裡面有購物商場和製衣工廠。大樓於上午約8時傳出火警後，已進行疏散。
驚人畫面顯示，大樓最高樓層冒煙，整棟樓接著倒塌。
國營電視台報導，至少38人受傷送醫，但大多數已出院。
根據英國「地鐵報」（Metro），消防局發言人馬勒基（Jalal Maleki）說，火勢已受控制。（譯者：中央社羅苑韶）1060119
(中央社)
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