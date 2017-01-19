七七行館案 法院判何志偉賠劉政池50萬
「七七行館」案，前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，指控台北市議員何志偉亂爆料，致其家人受屈，提告求償。士林地方法院今天判何志偉應賠償新台幣50萬元、登報道歉，可上訴。
劉政池在陽明山興建溫泉別墅七七行館，涉嫌私挖地庫面積約600平方公尺，並占用國有地做觀景草皮約1800坪。
劉政池得知判決結果，發出新聞稿指出，法院判他勝訴，讓他們相信司法還是可以作為公理正義的最後一道防線，雖說遲來的正義已不是正義，但他仍猶抱希望，希望類似自己的案例，就此從台灣消失等語。
何志偉接受記者電訪時說，劉政池竊占國土被司法認定有罪，自己是接獲民眾陳情、爆料有所本，會說出來，是希望檢調和行政機關查清事實真相，「我也可以選擇置之不理，但我不能違背良心，讓全民的資產被破壞」。
何志偉也說，目前還沒收到判決書，收到後會再與律師討論是否上訴，進行後續相關法律行動。1060119
(中央社)
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