中市府與中科管理局接力推中科路路平 預計本月完工

我要評比

市府建設局長黃玉霖今天偕同科技部中部科學工業園區管理局長陳銘煌共同視察中科路。（陳世宗翻攝）

台中市政府與科技部中部科學工業園區管理局合作推動西屯區中科路路平專案，由中科管理局先行完成園區內路況不佳的中科路自西平北巷至科雅西路段，長約900公尺的快車道；緊接著由建設局執行園區外中科路自西平北巷至環中路段，約3.3公里路段，全段約4.2公里路平預計本月23日完工，將提供通勤民眾一條更安全舒適的道路。

市府建設局長黃玉霖19日偕同科技部中部科學工業園區管理局長陳銘煌共同視察中科路。黃玉霖指出，中科路為中部科學工業園區通往市區的重要聯外道路之一，西起東大路與清泉路，經過福雅路，穿過高鐵與中山高速公路，東抵台74線環中路，因交通運載負荷量大，重車往來頻繁輾壓，加上多年未進行全面翻修，路面破損下陷且孔蓋數量繁多，影響行車安全。

市府邀集科技部中部科學工業園區管理局協調施作中科路路平，由中科管理局優先於去年12月改善園區內路況較差的中科路自西平北巷至科雅西路段，建設局再進場施作園區外中科路自西平北巷至環中路段路平，攜手提供更完善的行車環境。

黃玉霖強調，中科路路平計畫綜合評估科學園區聯外道路特性，考量重型車輛使用頻繁，將瀝青混凝土最大標稱粒徑提升至25mm，有別於一般市區道路舖設常採用的12mm標稱粒徑，以提高路面承載力及耐用年限，並以路段整體使用特性，重新設計瀝青混凝土配比，提升整體路面強度。

中科路自西平北巷至環中路段路基承載力不足處，也先行辦理路基改善工程，預計改善面積1萬955平方公尺，孔蓋下地95處、孔蓋調平98處、側溝整平725.6公尺、人行道無障礙斜坡改善10處，並全面劃設BPN65防滑標線共5,582平方公尺。

(中時)