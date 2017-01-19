司法大變革!偵查中羈押案 律師可閱卷

(18:44 新增修法內容) 司法院今日通過重要的修法，將開放偵查中羈押案件律師的閱卷權，但基於偵查不公開原則，律師不得將閱卷內容公開，否則會受到懲處，這項刑事訴訟法修正草案將銜行政院送交立法院修法，未來我國偵查中聲押制度將重大變革，律師在法庭攻防與檢方享有武器對等原則。

這項修法導因，前台北市議員賴素如3年前因雙子星案被控收賄遭聲押，她要閱卷遭駁後聲請釋憲。去年4月，大法官會議作成737號解釋，認定現行法律沒有讓偵查中的犯罪嫌疑人及律師，獲知聲押理由的具體內容及證據，違反憲法規定，應在1年內修法，逾期失效，以落實保障人權及訴訟權。

司法院今日由許宗力院長主持，會中通過刑事訴訟法部分條文修正草案，增訂第31條之1偵查中之羈押審查程序採折衷式的強制辯護制度；增訂被告及律師在偵查中之羈押審查程序，享有適當之資訊獲取權，但為維護偵查不公開原則，律師檢閱、抄錄或攝影所持有或獲知之資料，不得公開、揭露或為非正當目的使用。

此外，對於偵查中聲押訊問，也修正規定檢察官的羈押聲請書應記載法定事項，並備具繕本，由法院將繕本交付被告及辯護人，另外為了免疲勞訊問之虞，法院之偵查中羈押審查程序嚴格禁止深夜訊問，以保障人權。

(中時)