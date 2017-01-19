鎮長扮公雞好吸睛 邀大家周六到潮州踩街嘉年華
連7年熱鬧不間斷的潮州嘉年華踩街活動，將在21日盛大登場，除了原有的社區元素外，今年還加入客家、原民及新住民等夢幻組合，30個隊伍約600多人上街秀特色；鎮長洪明江今天特地扮成公雞向大家拜早年，為踩街打響第一炮。
潮州鎮公所表示，踩街活動今年邁入第7年，意義相當非凡，因前5年都是請外地表演者前來助陣，直到去年才有「土生土長」的隊伍，永春里及新榮里2個社區發展協會以在地特色為發想，透過親製道具、踩街為自己發聲，而也因成效極佳，今年又吸引數個社區投入參與。
公所指出，今年不僅三共、新生及三星等3社區加入踩街團隊，客家、原民及新住民等特色團體也將首次參與，不分國籍、族群的融合表演，屆時勢必掀起話題，而1.2公里的踩街路徑，將在終點潮州國小設立360度圓形舞台，讓表演者盡情秀出自己的特色。
今天公所召開行前記者會，現場不僅有部分踩街道具亮相，洪明江更是盛裝出席，除一襲公雞裝扮像相當吸睛外，從新娘轎上走出來時更是引起現場一陣騷動，他說，不管景氣再不好，都要讓大家有個喜慶氛圍過好年，歡迎大家本周六下午1點半到場共襄盛舉。
「觀光屏東，從潮開始。」會後，洪明江也拿出今年將贈送給鎮民的文創商品、及新版導覽手冊，強調潮州成為觀光大鎮的決心，同時也預告大年初一將禮品大放送，送祝福給民眾過好年。
(中時)
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