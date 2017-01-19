中市警方防搶演練 過程逼真

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中市第一警分局在銀行實地舉辦金融機構防搶攔截圍捕演練，過程逼真。（陳淑芬翻攝）

年關將近，中市第一警分局19日在銀行實地舉辦金融機構防搶攔截圍捕演練，警匪演練過程逼真，菜鳥女行員驚嚇得花容失色，保全員臨危不亂奮力擋嫌，線上警網獲報到場緊急壓制歹徒，繩之以法。警方呼籲，提領巨額現鈔可撥打110申請護鈔。

第一分局今天下午在新落成的五權西路的富邦銀行國美分行，舉辦金融機構防搶攔截圍捕演練，希望能力提升金融機構應變能力，並強化員警演練攔截圍捕勤務。

現場模擬搶匪的歹徒頭戴安全帽、持槍衝入大廳、直奔銀行櫃檯，大聲喝令「交出現金」，菜鳥女行員嚇得花容失色，資深行員臨危不亂按下警民連線警報，並將鐵門迅速拉下阻止嫌犯逃跑，保全員見狀出面絆倒歹徒，線上警力趕到現場壓制逮捕歹徒。

第一分局表示，平時積極向金融機構宣導自我防護，在新設立的銀行據點演練，正好可以驗收成果。警方呼籲，民眾提領巨額現鈔，不管現鈔金額多寡，只要有需要即可撥打110請員警護鈔；在ATM存、提款時，應多加注意自身安全，儘量避免在夜間提領。

(中時)