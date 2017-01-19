手機防爆膜價差高達11倍 標示全不合格

我要評比

消基會表示手機防爆膜價差11倍，都標示不合格。（方濬哲攝）

消基會今日表示網路購買9款玻璃保護貼，發現同樣宣稱防水、抗油、硬度達9H、高透光的保護貼，價差高達11倍，價格最高為1690元、最低則是159元，全部產品都未標示完整的商品資訊，都不符合商品標示法的規範。

9款玻璃保護貼中，8款沒寫明產地；5款沒提供規格；5款沒提供經銷商或進口商；8款沒標明製造日期。

(中時)