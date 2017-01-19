羅東高商「技職之光」黃鏻正 返校分享榮耀
獲得教育部頒發「技職之光」的羅東高商校友黃鏻正，今天（19日）獲邀返校分享心得，黃鏻正現就讀台北城市科技大學餐飲管理系三年級，在國際烹飪大賽中獲得佳績，他建議學弟妹，高一、高二好好利用學校資源，高三時訂下目標為自己開拓一片天。
黃鏻正是羅商102學年度畢業校友，他在高職時參加學校的「餐飲服務社」，曾參加王品盃托盤大賽、全國商業類科技藝競賽，獲得不錯佳績。就讀大學後，持續探索餐飲技能，不僅在國際賽獲獎，還獲得教育部遴選的「技職之光」獎項，全國僅有12人獲此殊榮。
他坦言，在那麼多學弟妹前講話「很緊張」，非常感謝母校的栽培，在就讀大學後立志成為法式料理大師，但以前在學校時是以餐旅服務為主，會想嘗試各種與餐飲有關的事物，而非朝廚藝之路邁進。
他說，念大學時一開始也以侍酒師、葡萄酒師為目標，最後決定朝西餐而努力，比賽過程的努力、學習比榮耀本身更重要。他建議，一、二年級生充分享受學校生活與資源，高三要有目標，「有機會就要去把握！」
黃鏻正就讀大學的老師吳東寶說，黃生在羅商時就已經打下基礎，念大學也很願意去學習，他很認真面對每場比賽，黃生在大飯店磨練幾年，是可以獨立作業。黃鏻正期許未來能更上層樓，在30歲前一圓創業夢。
(中時)
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