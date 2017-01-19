田陳會 陸委會籲陸方勿錯失良機

海基會董事長田弘茂昨天邀請大陸海協會長陳德銘在金門見面，對於這項邀請，陸委會副主委邱垂正今天呼籲，中國大陸應採取具體行動、克服困難，才不會錯失良機。

海峽交流基金會董事長田弘茂昨天和媒體餐敘，並在公開致詞時表示，如果時機合適，很期待和大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘見面，會面的地點可以考慮從金門開始，希望大陸方面慎重考慮這項提議。

行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，面對媒體詢問「田陳會」後續發展，海基會是否已正式發函給大陸海協會提出邀請時，陸委會副主任委員兼發言人邱垂正未正面回應，轉而呼籲大陸應採取具體行動、克服困難才不會錯失良機。

邱垂正說，政府多次強調尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，及在既有政治基礎上，維護兩岸關係和平穩定現狀及兩岸現有機制，陸方應務實理解政府主張，透過務實溝通、正常往來，尋求兩岸可能的共同認知及合作空間。

他強調，海基會向大陸海協會的邀訪，「是一種善意的表示」，突破兩岸關係僵局是兩岸共同責任。邱垂正呼籲，中國大陸應採取具體行動、克服困難才不會錯失良機。

他表示，對於兩岸間的交流與協商，政府一直採取不預設政治前提、相互尊重、開放創新的立場來營造友善對話的空間與環境，海基會也將持續向大陸海協會釋出善意，希望早日恢復兩岸交流協商運作。

面對媒體持續追問海基會是否已經正式發函，邱垂正則說，陸委會主委張小月在1月11日的年終記者會致詞時有提到，未來政府推動兩岸關係的努力方向，並問候大陸民眾以及在台灣的學子與配偶。

邱垂正說，相信這些公開的問候與誠心地呼籲，「大陸已經有掌握與了解」。1060119

(中央社)