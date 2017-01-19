田陳會 陸委會籲陸方勿錯失良機
海基會董事長田弘茂昨天邀請大陸海協會長陳德銘在金門見面，對於這項邀請，陸委會副主委邱垂正今天呼籲，中國大陸應採取具體行動、克服困難，才不會錯失良機。
海峽交流基金會董事長田弘茂昨天和媒體餐敘，並在公開致詞時表示，如果時機合適，很期待和大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘見面，會面的地點可以考慮從金門開始，希望大陸方面慎重考慮這項提議。
行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，面對媒體詢問「田陳會」後續發展，海基會是否已正式發函給大陸海協會提出邀請時，陸委會副主任委員兼發言人邱垂正未正面回應，轉而呼籲大陸應採取具體行動、克服困難才不會錯失良機。
邱垂正說，政府多次強調尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，及在既有政治基礎上，維護兩岸關係和平穩定現狀及兩岸現有機制，陸方應務實理解政府主張，透過務實溝通、正常往來，尋求兩岸可能的共同認知及合作空間。
他強調，海基會向大陸海協會的邀訪，「是一種善意的表示」，突破兩岸關係僵局是兩岸共同責任。邱垂正呼籲，中國大陸應採取具體行動、克服困難才不會錯失良機。
他表示，對於兩岸間的交流與協商，政府一直採取不預設政治前提、相互尊重、開放創新的立場來營造友善對話的空間與環境，海基會也將持續向大陸海協會釋出善意，希望早日恢復兩岸交流協商運作。
面對媒體持續追問海基會是否已經正式發函，邱垂正則說，陸委會主委張小月在1月11日的年終記者會致詞時有提到，未來政府推動兩岸關係的努力方向，並問候大陸民眾以及在台灣的學子與配偶。
邱垂正說，相信這些公開的問候與誠心地呼籲，「大陸已經有掌握與了解」。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。