大膽島心戰牆掉漆，網傳對岸拜託刷一下

大膽島上的「三民主義統一中國」心戰牆是大陸觀光船海上遊覽景點。（李金生攝）

大陸觀光船滿載遊客，近距離通過大膽海域。（李金生攝）

去年「莫蘭蒂」強颱侵襲金門，大膽島心戰牆也受損。（金門縣府觀光處提供）

大膽島上風倒樹木迄未完成清除作業。（金門縣府觀光處提供）

最近有一則網傳消息，說的是廈門市旅遊局指大膽島上的「三民主義統一中國」心戰牆遭強風吹壞，希望國軍幫忙整修一下，以免影響海上觀光。金門縣府表示，去年中秋節「莫蘭蒂」颱風襲境，大膽島確實滿目瘡痍，心戰牆也出現龜裂和鋼筋暴露狀況，已在日前發包斥資3000餘萬元整建，為開放觀光做好舖路準備。

這則在網路上流傳的貼文指出，最近有廈門市旅遊局的官員打電話到金門，指大膽島上的「反共標語」被風吹壞和掉漆，麻煩島上的國軍幫忙修一下，原因是對岸的遊客要看。由於無從查證來源，不少網友認為可能是「笑話」而已。

縣府表示，去年「莫蘭蒂」17級強風侵襲金門，孤懸海上的大、二膽島也遭受重創，由於機具、人員登島作業遠較金門本島困難許多，以致至今仍未能恢復舊觀。其中，自兩岸緊張關係緩和以來，一直是對岸觀光船海上遊覽景點的「三民主義統一中國」心戰牆，也出現龜裂和鋼筋外露情形。

縣府指出，因應大膽島即將開放觀光，縣府已在2015年先行斥資5000餘萬元，辦理大膽島基礎設施修繕工程，另於日前再發包斥資3000餘萬元，執行「莫蘭蒂」災後重建及風倒木清除，以及景點包括北山國旗台、石碑群、神泉茶坊、明威公園、北安寺的修繕、固安工程，預定今年6月間完成。

當地民眾指出，早期「三民主義統一中國」心戰牆有夜間燈光照射，對岸遊客在日光岩、胡里山炮台用望遠鏡即可清楚瞭望，後來因兩岸關係緩和，對岸觀光船直接開到海上，讓遊客近距離拍照留影，夜間不再大放光明，迄縣府在2014年6月30日正式接管大、二膽島以來，即未再對心戰牆進行修繕工程。

(中時)